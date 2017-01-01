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Нацбанк послабив валютні обмеження

Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 180 днів

Національний банк послабив низку адміністративних обмежень на валютному ринку.

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Зокрема, Національний банк скасував тимчасову норму, згідно з якою скорочувався максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120 днів. Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 180 днів, як це визначено відповідним законом.

Також іноземні інвестори отримають можливість повертати вкладені в Україну кошти. Досі було заборонено купувати та перерахувати іноземну валюту, щоб повернути за кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав, певних видів цінних паперів, внаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів. Національний банк вирішив дозволити такі операції.

Окрім того, бізнес отримує можливість достроково погашати зовнішні кредити та позики, якщо у якості забезпечення розрахунків за цими операціями було надано зобов’язання міжнародних фінансових організацій.

У Нацбанку пояснили, що послаблення стало можливим як завдяки тривалій сприятливій ситуації на валютному ринку, так і з огляду на відносну збалансованість інфляційних ризиків.