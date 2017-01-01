Нацбанк пожалівся правоохоронцям на блокування російських банків

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Заблокований російський Сбербанк

Дії активістів у НБУ називають дестабілізуючими

Нацбанк закликав правоохоронні органи забезпечити безперебійну роботу відділень банків, відповідно до законодавства і не допустити фізичної дестабілізації функціонування банківської системи.

«Ми звертаємо увагу правоохоронних органів на численні протиправні дії військово-політичного угрупування «Національний корпус», яке систематично дестабілізує роботу банків із державним російським капіталом та блокує нормальний доступ українців до своїх коштів», - йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Регулятор вважає неприпустимим, коли «зацікавлені сторони у власних інтересах перешкоджають нормальній роботі приватних компаній та бізнесу».

«Нашу країну не вдалося подолати зовні, тому зараз її намагаються розхитати та розділити зсередини. Спеціально штучно створюються умови, відбуваються одна за одною події, коли наша країна сама себе дискредитує в очах міжнародної спільноти. Усе це – шлях до того, що Україна врешті-решт залишиться без міжнародної підтримки та розуміння, сам на сам із зовнішнім ворогом та популізмом політиків», - зазначила глава НБУ Валерія Гонтарева.

«Главком» також повідомляв, що член ради Національного банку Василь Фурман напередодні теж розкритикував блокування російських банків.

Політична партія «Національний корпус» має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.