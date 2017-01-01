Нацбанк просить захистити клієнтів і співробітників «дочок» російських банків

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Російські банки в Україні

Клієнти та співробітники цих банків перебувають у небезпеці через непрогнозовані дії агресивно налаштованих груп людей, заявили в НБУ

Національний банк України закликав правоохоронні органи держави захистити громадян країни – клієнтів і співробітників дочірніх структур російських держбанків в Україні від вандалізму і нападів агресивно налаштованих груп людей. Про це заявила на брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Національний банк закликає правоохоронні органи, по-перше, захистити понад 1 мільйон 700 тисяч українців – вкладників, які довірили свої кошти (понад 21 мільярд гривень) цим банкам і на даний час не мають доступу до цих коштів, не мають можливості вільно ними скористатися», – сказала вона.

Рожкова зазначила, що наші співвітчизники – клієнти та співробітники цих банків - перебувають у небезпеці через непрогнозовані дії агресивно налаштованих груп людей, а обладнання відділень цих банків щодня піддається проявам вандалізму.

«З метою відновлення і стабільної роботи банківської системи необхідно забезпечити належний рівень безпеки функціонування цих банків і вільного доступу клієнтів до своїх коштів. Прояви вандалізму підривають довіру клієнтів до банківської системи, що загрожує фінансовій стабільності та негативно впливає на імідж України на міжнародній арені», – додала Рожкова.

Вона підкреслила, що як правова держава, яка сьогодні розвиває демократію, ми маємо забезпечити можливість цивілізованого виходу банків з державним російським капіталом з нашого ринку.

Нагадаємо, Національний банк України на вимогу рішення Ради національної безпеки і оборони з 23 березня вводить санкції стосовно «дочок» російських банків.

Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО від 15 березня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» щодо низки юридичних осіб».

Санкції терміном на один рік будуть застосовані до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк».

Джерело: УНІАН