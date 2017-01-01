Нацбанк розпочав процес ліквідації ще одного банку

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«Фінбанк» був віднесений до категорії неплатоспроможних 7 квітня 2017 року

Фінбанк працював в Україні з 1993 року

Національний банк України відкликає банківську ліцензію та ліквідує ПАТ «Фінбанк» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

Центробанк з посиланням на фонд уточнює, що 99% вкладників «Фінбанку» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тисяч гривень.

«Фінбанк» був віднесений до категорії неплатоспроможних 7 квітня 2017 року зв'язку з невиконанням програми докапіталізації, високою часткою операцій з особами, пов'язаними з порушенням економічних нормативів.

Тимчасова адміністрація була введена в банк 10 квітня.

За даними ФГВФО, загальна гарантована сума відшкодування вкладів становить 2,9 млн грн.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2016 року Олександра Грановський володів 79,6573% акцій, Олександр Мамонтенко і Сергій Барков — по 9,9571% акцій кожен.

Нагадаємо, акціонери Фінбанку на початку лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови. Загальна сума зобов'язань станом на 1 лютого 2017 року становить 490,265 млн гривень.

Фінбанк працює в Україні з 1993 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що за три роки з фінансового ринку України було виведено 89 банків. Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.