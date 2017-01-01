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    Нацбанк розширив перелік своїх послуг

    • Сьогодні, 06:01
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    Нацбанк планує створити глобальну систему єдиного договору

    Національний банк розширив перелік своїх послуг, договір за якими укладається у формі Публічної пропозиції на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та інших послуг Національним банком України.

    Нагадаємо, восени минулого року центральний банк розпочав використовувати замість індивідуальних договорів з клієнтами про надання послуг, які він надає в межах своєї компетенції, таку правову конструкцію, яка поєднує в собі публічну пропозицію як засіб укладення договору та договір приєднання як засіб прийняття оголошеної пропозиції. На відміну від застосовуваного раніше механізму укладення індивідуальних догорів у паперовій формі, публічна пропозиція адресована необмеженому колу осіб, а договори приєднання до неї укладаються в електронному форматі.

    Відтепер клієнти зможуть отримувати шляхом приєднання до Публічної пропозиції такі послуги, що надає Національний банк в межах своєї компетенції:

    - із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках;

    - участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів НБУ;

    - надання послуг системою електронної пошти НБУ;

    - надання послуг національної платіжної системи "ПРОСТІР";

    - розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП НБУ;

    - надання в користування засобів захисту інформації НБУ;

    - надання послуг Засвідчувальним центром НБУ;

    - надання послуг єдиної національної системи Bank ID банкам та державним установам;

    - депозитарного обслуговування.

    Раніше шляхом приєднання до Публічної пропозиції клієнти могли отримувати послуги лише з депозитарного обслуговування. Публічна пропозиція щодо укладання депозитарного договору, до якої було запропоновано приєднатися депозитарним установам-клієнтам депозитарія Національного банку, була затверджена та оприлюднена у вересні 2016 року.

    У планах Національного банку і надалі працювати у напрямі розширення спектру послуг, що надаються в межах оголошення Публічної пропозиції, та створити глобальну систему єдиного договору.

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