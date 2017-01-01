Нацбанк розширив перелік своїх послуг

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Нацбанк планує створити глобальну систему єдиного договору

Національний банк розширив перелік своїх послуг, договір за якими укладається у формі Публічної пропозиції на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та інших послуг Національним банком України.

Нагадаємо, восени минулого року центральний банк розпочав використовувати замість індивідуальних договорів з клієнтами про надання послуг, які він надає в межах своєї компетенції, таку правову конструкцію, яка поєднує в собі публічну пропозицію як засіб укладення договору та договір приєднання як засіб прийняття оголошеної пропозиції. На відміну від застосовуваного раніше механізму укладення індивідуальних догорів у паперовій формі, публічна пропозиція адресована необмеженому колу осіб, а договори приєднання до неї укладаються в електронному форматі.

Відтепер клієнти зможуть отримувати шляхом приєднання до Публічної пропозиції такі послуги, що надає Національний банк в межах своєї компетенції:

- із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках;

- участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів НБУ;

- надання послуг системою електронної пошти НБУ;

- надання послуг національної платіжної системи "ПРОСТІР";

- розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП НБУ;

- надання в користування засобів захисту інформації НБУ;

- надання послуг Засвідчувальним центром НБУ;

- надання послуг єдиної національної системи Bank ID банкам та державним установам;

- депозитарного обслуговування.

Раніше шляхом приєднання до Публічної пропозиції клієнти могли отримувати послуги лише з депозитарного обслуговування. Публічна пропозиція щодо укладання депозитарного договору, до якої було запропоновано приєднатися депозитарним установам-клієнтам депозитарія Національного банку, була затверджена та оприлюднена у вересні 2016 року.

У планах Національного банку і надалі працювати у напрямі розширення спектру послуг, що надаються в межах оголошення Публічної пропозиції, та створити глобальну систему єдиного договору.