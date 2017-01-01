Нацбанк ще не отримав повідомлення про продаж російської «дочки» Сбербанку

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ПАТ «Сбербанк» (Київ)

Нацбанк ще не отримував офіційного повідомлення від потенційних інвесторів

Національний банк України ще не отримував офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ «Сбербанк» (Київ) або відповідних документів для набуття значної участі. Про це повідомили агентству «Інтерфакс Україна» у прес-службі центробанку.

«Рішення про погодження набуття значної участі у капіталі банку, отримане від будь-яких інвесторів, ухвалюється в рамках єдиних для всіх нормативних вимог і законодавства», – зазначили в прес-службі НБУ.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Мажоритарним акціонером консорціуму, який придбав українську «дочку» Сбербанку, є громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв. Він – син російського мільярдера Михайла Гуцерієва.