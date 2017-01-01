Нацбанк спростив купівлю валюти за низкою операцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Регулятор дозволив купувати валюту за рахунок кредитів під держгарантії для підвищення обороноздатності України

Відсьогодні набувають чинності зміни, запровадженні Національним банком України щодо спрощення купівлі іноземної валюти за деякими операціями, попит на валюту для проведення яких не матиме дестабілізуючого впливу на ситуацію на валютному ринку, передає прес-служба регулятора.

У НБУ повідомили, що зокрема дозволяється здійснювати купівлю іноземної валюти суб’єктам господарювання за рахунок кредитних коштів у гривні, що залучені під державні гарантії з метою виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Також Нацбанк запровадив спрощений порядок купівлі іноземної валюти для повернення за кордон іноземному інвестору процентів, нарахованих на залишок коштів на інвестиційному рахунку.

Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ від 14 березня 2017 року №22 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Вони набувають чинності з 16 березня 2017 року.

Нагадаємо, відсьогодні Сбербанк ввів нові обмеження для українців.