Нацбанк та МВФ схвалили нові макропрогнози: рішення про третій транш залежить від фонду

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Національний банк заявляє, що Міжнародний валютний фонд схвалив оновлені макропрогнози

Раніше МВФ переніс розгляд траншу та попросив оновленого макропрогнозу

Нацбанк разом з Міжнародним валютним фондом ухвалив оновлені макропрогнози, враховуючи блокаду Донбасу.

Про це повідомив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Сергій Ніколайчук в ефірі Радио Вести.

«Ми надали свої економічні оцінки МВФ щодо блокади Донбасу, обговорювали ці цифри з експертами фонду. Вони погодилися з нашими оцінками і взяли за основу», - зазначив Ніколайчук.

Крім того, він нагадав, що програма МВФ базується на макроекономічних прогнозах, проте зараз в новому прогнозі врахована блокада Донбасу.

У зв’язку з цим раніше МВФ переніс розгляд траншу та попросив оновленого макропрогнозу.

Пізніше Ніколайчук повідомив, що тепер рішення про третій перегляд програми залежить виключно від фонду.

«Ми дуже на це (на якнайшвидший розгляд МВФ українського питання) розраховуємо, тепер м'яч на стороні МВФ. Винесення рішення на борд (рада директорів) залежить від бюрократичних перепон фонду», - додав Ніколайчук.

Нагадаємо, 23 березня в Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня.

Українське питання відсутнє в плані роботи ради директорів МВФ, розписаному до 31 березня включно.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом кількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх із МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.

Джерело: Українські новини