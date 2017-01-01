Нацбанк терміново перегляне макропрогнози для МВФ
- Сьогодні, 14:46
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НБУ збирає 20 березня позачергове засідання
Національний банк України має намір у понеділок, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту введення блокади на Донбасі, що сприятиме прискоренню виділення Міжнародним валютним фондом чергового траншу.
Про це повідомляє прес-служба НБУ в Фейсбуці.
«Національний банк планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади ОРДЛО. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики. Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів зникло з порядку денного ради директорів МВФ 20 березня. У Мінфіні пояснили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.