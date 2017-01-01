  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацбанк терміново перегляне макропрогнози для МВФ

    • Сьогодні, 14:46
    • Розсилка
    Нацбанк України
    Нацбанк України

    НБУ збирає 20 березня позачергове засідання

    Національний банк України має намір у понеділок, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту введення блокади на Донбасі, що сприятиме прискоренню виділення Міжнародним валютним фондом чергового траншу.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ в Фейсбуці.

    «Національний банк планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади ОРДЛО. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики. Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Нагадаємо, питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів зникло з порядку денного ради директорів МВФ 20 березня. У Мінфіні пояснили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.

    Читайте також
    МВФ Нацбанк гроші
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ