Нацбанк терміново перегляне макропрогнози для МВФ

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Нацбанк України

НБУ збирає 20 березня позачергове засідання

Національний банк України має намір у понеділок, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту введення блокади на Донбасі, що сприятиме прискоренню виділення Міжнародним валютним фондом чергового траншу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ в Фейсбуці.

«Національний банк планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади ОРДЛО. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики. Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування (EFF) на 1 млрд доларів зникло з порядку денного ради директорів МВФ 20 березня. У Мінфіні пояснили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.