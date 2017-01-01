Нацбанк: Україна очікує позитивного завершення місії МВФ

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Будівля МВФ

У Національному банку України не стали прогнозувати терміни отримання наступного траншу МВФ

Українська влада досягне консенсусу з місією Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві, і наша країна отримає п'ятий транш кредиту Фонду в рамках програми.

Про це заявив журналістам виконуючий обов'язки голови Нацбанку Яків Смолій в кулуарах щорічної дослідницької конференції, організованої НБУ разом з Національним банком Польщі і за підтримки уряду Канади та Київської школи економіки.

Смолій нагадав, що місія працюватиме з НБУ, урядом та Адміністрацією президента за чотирма ключовими напрямками: пенсійна реформа, земельна реформа, антикорупційний суд і стратегія розвитку державних банків.

«Я думаю, що з усіх цих питань буде досягнуто консенсусу, і ми отримаємо черговий транш», - сказав він.

При цьому Смолій не став прогнозувати терміни отримання наступного траншу, нагадавши, що до кінця року теоретично можливо ще два-три перегляди програми з МВФ.

«Ми очікуємо, що загальна сума становитиме 4,5 мільярда доларів, і термін буде залежати від того, як Рада директорів МВФ ухвалить рішення», - додав він.

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками Місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

16 травня до України прибула місія МВФ.

Як відомо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.

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Джерело: УНІАН