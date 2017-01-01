Нацбанк вирішив ліквідувати «Фортуна-банк»

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Фортуна-банк

«Фортуна-банк» було віднесено до категорії неплатоспроможних 26 січня 2017 року

У вівторок, 21 лютого, Національний банк України прийняв рішення ліквідувати «Фортуна-банк». Про це повідомляє пре-служба НБУ.

«Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 21 лютого 2017 року №89-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк», - йдеться в повідомленні.

АТ «Фортуна-банк» віднесено до категорії неплатоспроможних 26 січня 2017 року відповідно до вимог статті 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Як інформував НБУ, 91% усіх вкладників АТ «Фортуна-банк» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн.

Як повідомлялося, член ради Національного банку України Василь Фурман заявив, що банківська система в Україні пройшла процес очищення, і криза в цій сфері вже позаду. Водночас він зазначив, що це не означає, що банки, особливо маленькі, не будуть банкрутувати або самоліквідовуватися.

З 13 лютого 2017 року Національний банк розпочав діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру.