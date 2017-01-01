Нацбанк вирішив ліквідувати «Платинум Банк»

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Продаж банку зірвався через інвестора

У четвер, 23 лютого, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк». Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Платинум Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних 10 січня 2017 року.

Як інформував НБУ, 97% усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їхрозмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн.

17 лютого купівля «Платинум Банку» зірвалася через інвестора. Активами Платинум Банку цікавилися три інвестори - ТАСкомбанк, Банк Кредит Дніпро і ПУМБ. Однак тільки один з них - ТАСкомбанк - подав до Фонду свою пропозицію.

Як повідомлялося, з 15 лютого по 6 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мав розпочати виплати коштів вкладникам «Платинум Банку».