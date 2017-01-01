Нацбанк визнав неплатоспроможним черговий банк

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Відділення «Фінбанку»

Акціонери «Фінбанку» ще на початку лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних «Фінбанку», акціонери якого 2 лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови.

На сайті НБУ зазначається, що за результатами діагностичного обстеження «Фінбанк» потребував докапіталізації і надав регулятору відповідну програму, проте станом на 1 квітня не виконав обіцяні заходи.

Також Нацбанк не отримав у встановлений термін план заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства за операціями з пов'язаними особами.

«Неприйняття банком і його акціонерами запланованих заходів призвело до погіршення його фінансового стану. Зокрема, непогашення позичальниками заборгованості за кредитами викликало необхідність формування резервів під кредитні ризики, що призвело до збитків і зниження регулятивного капіталу до від'ємного значення мінус 320 млн грн. Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів. Також непогашення позичальниками заборгованості за кредитами призвело до нездатності «Фінбанку» виконувати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами», - наголошується в повідомленні НБУ.

Регулятор пояснив, що не зміг узгодити рішення акціонерів банку про ліквідацію фінустанови у зв'язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

Також повідомляється, що за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 99% вкладників «Фінбанку» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму у 200 тис. грн.

Клієнти з більш високими розмірами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої фондом. Загальна сума відшкодування становить 2,9 млн грн.

За інформацією НБУ, ключовим власником істотної участі в банку(79,66%) є український бізнесмен Олександр Грановський.

Сьогодні Київська міська прокуратура також направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-голови правління ПАТ «Банк «Контракт» за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.