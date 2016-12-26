Нацбанк утричі знизив ліміт розрахунків готівкою фізосіб

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Готівкові розрахунки

Граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб знижено зі 150 тис. грн до 50 тис. грн

Національний банк України анонсував зниження з 4 січня 2017 року граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн до 50 тис. грн. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Відповідні норми містяться у постанові правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 червня 2013 року №210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою».

Так, постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 тис. грн, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.

Національний банк України наголошує, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. грн не завдасть незручностей громадянам та не зачіпатиме щоденних покупок населення, оскільки стосуватимуться лише великих придбань (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей тощо).

Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), згідно з Податковим кодексом України, здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.

У НБУ переконані, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб на рівні 50 тис. грн сприятиме: