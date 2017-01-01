Нацбанк введе санкції проти російських банків

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Нацбанк пропонує заборонити російським банкам надавати міжбанківські кредити, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків тощо

Нацбанк пропонує ввести санкції у вигляді попередження відтоку капіталу за межі України.

Про це під час брифінгу Нацбанку заявив заступник глави НБУ Яків Смолій.

«Ми пропонуємо такі санкції проти банків з російським держкапіталом: Сбербанк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, ВіЕс Банк, БМ Банк», - заявив заступник глави НБУ Яків Смолій.

За його словами, Нацбанк пропонує заборонити цим банкам надавати міжбанківські кредити, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків, розподілу прибутку і капіталу і так далі.

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки, Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

Джерело: Еспресо ТВ