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    Нацбанк введе санкції проти російських банків

    • Сьогодні, 17:44
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    Нацбанк пропонує заборонити російським банкам надавати міжбанківські кредити, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків тощо

    Нацбанк пропонує ввести санкції у вигляді попередження відтоку капіталу за межі України.

    Про це під час брифінгу Нацбанку заявив заступник глави НБУ Яків Смолій.

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    «Ми пропонуємо такі санкції проти банків з російським держкапіталом: Сбербанк, ВТБ Банк, Промінвестбанк, ВіЕс Банк, БМ Банк», - заявив заступник глави НБУ Яків Смолій.

    За його словами, Нацбанк пропонує заборонити цим банкам надавати міжбанківські кредити, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків, розподілу прибутку і капіталу і так далі.

    Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки, Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

    Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

    Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

    Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

    Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

    13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

    Джерело: Еспресо ТВ

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