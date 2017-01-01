Нацбанк вводить санкції проти «дочок» російських банків в Україні

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Будівля Національного банку України

Санкції будуть застосовані терміном на один рік

Національний банк України на вимогу рішення Ради національної безпеки і оборони з 23 березня вводить санкції стосовно «дочок» російських банків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов’язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови, банкам заборонено проводити операції, які мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями), порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями).

Зазначені заборони не стосуються проведення підсанкційними банками розрахунків, ініціаторами яких є клієнти цих банків та наслідком яких не є порушення вищезазначених заборон.

Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО від 15 березня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» щодо низки юридичних осіб».

Санкції терміном на один рік будуть застосовані до ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк».