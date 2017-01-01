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Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету

Нова монета присвячена одному з найстаріших навчальних закладів України

Національний банк України з 11 травня 2017 року вводить в обіг монету присвячену 200-річчю Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Присвячена одному з найстаріших навчальних закладів України, першому педагогічному вузу на півдні нашої держави, заснованому 2 травня 1817 року в м. Одесі при Рішельєвському ліцеї. Відповідно до статуту Рішельєвського ліцею Головний Педагогічний інститут засновано для ...підготовки розумних і здібних учителів, які з успіхом зможуть навчати інших того, чого навчалися самі», - йдеться в повідомленні.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис УКРАЇНА; рік карбування монети - 2017, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України та номінал 2/ГРИВНІ; у центрі на дзеркальному тлі - фрагмент логотипу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, під яким написи: Південноукраїнський/Національний/педагогічний університет/ Імені К. Д. Ушинського/200 років.

На реверсі монети розміщено зображення сучасної будівлі університету та написи: GLORIA ET HONOR TIBI MAGISTER! (угорі півколом), ODESA (унизу).