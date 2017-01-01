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    Нацбанк за рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації

    • Сьогодні, 00:22
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    Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України

    У 2016 році Національний банк України 155 разів надавав правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Згідно з повідомленням, найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України.

    У тому числі за ініціативою:

    • Генеральної прокуратури — 6 разів;

    • Національної поліції України – 6 разів;

    • НАБУ – 2 рази;

    • ДФС – 1 раз.

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