Нацбанк за рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації

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Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України

У 2016 році Національний банк України 155 разів надавав правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України.

У тому числі за ініціативою:

• Генеральної прокуратури — 6 разів;

• Національної поліції України – 6 разів;

• НАБУ – 2 рази;

• ДФС – 1 раз.