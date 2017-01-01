Нацбанк за рік 155 разів надавав правоохоронцям доступ до інформації
- Сьогодні, 00:22
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Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією УкраїниУ 2016 році Національний банк України 155 разів надавав правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Згідно з повідомленням, найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України.
У тому числі за ініціативою:
• Генеральної прокуратури — 6 разів;
• Національної поліції України – 6 разів;
• НАБУ – 2 рази;
• ДФС – 1 раз.