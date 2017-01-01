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    Нацбанк зміцнив гривню до 27,09 за долар

    • Сьогодні, 08:29
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    2 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,18 грн/дол

    Національний банк України на п'ятницю, 3 березня, підвищив офіційний курс гривні на 9 копійок - до 27,0913 грн за долар проти 27,1806 грн за долар у четвер.

    Про це повідомляє сайт НБУ.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою нацбанком України, основні курси валют на початку тижня, на 3 березня, встановлені на такому рівні:

    • 27,091316 грн за долар;
    • 28,483810 грн за євро;
    • 0,463840 грн за російський рубль;
    • 33,291035 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з вчорашнім днем, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар незначно впав в ціні; ціна на євро дещо зросла; ціна на російський рубль впала; ціна на фунт стерлінг зменшилась порівнянно з курсом 2 березня.

    На 2 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,18 грн/дол.

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