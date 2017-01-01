Нацбанк зміцнив курс гривні до долара

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За два дні євро здешевшало на 16 копійок

Національний банк України встановив на завтра, 23 лютого, курс гривні на рівні 26,97 гривень за долар. Порівняно з попереднім банківським днем українська гривня зміцнилась.

Про це з посиланням на дані НБУ повідомляє РБК.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2697,2870 гривні за 100 доларів (-6,9666);

2835,6578 гривні за 100 євро (-13,8142);

4,6929 4,6739 гривні за 10 рублів (+0,0190).

Нагадаємо, сьогодні вранці в обмінних пунктах курс долара в продажу знизився на 4 копійки - до 27,30 гривень, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 26,90 гривень за долар. Порівняно з даними 21 лютого, курс євро на продажу знизився на 16 копійок - до 29,00 гривень за євро.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Держдума РФ підтримала заборону грошових переказів з Україною. Законопроектом пропонується встановити заборону на здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза рамками платіжних систем, тобто між громадянами.