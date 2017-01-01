Нацбанк зміцнив курс гривні до долара

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Валюта

На п’ятницю регулятор встановив курс 26,9 грн/дол

Національний банк України зміцнив курс гривні на 10 березня до 26,9 гривень за один долар.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Курс євро становитиме 28,39 грн, 10 російських рублів коштуватимуть 4,57 грн.

Міжбанк у четвер, 9 березня, закрився доларом по 26,85-26,89 грн у покупці та продажу відповідно.

Середня вартість долару на чорному ринку станом на 18:30 складала 26,97-27,03 грн/дол. у покупці та продажу відповідно.

До слова, член ради Нацбанку Тимофій Мілованов у коментарі «Главкому» розповів, що Сбербанк Росії, який визнав паспорти «Л/ДНР», може відбутися попередженням.