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    Нацбанк зміцнив курс гривні на п'ятницю

    • Сьогодні, 21:54
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    Валюта

    Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні на 19 травня

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до іноземної валюти.

    Згідно з інформацією НБУ, на 19 травня Нацбанк встановив наступний курс гривні до світових валют:

    100 доларів – 2639,3442 грн (18 травня – 2641,7446)

    100 євро – 2937,3262 грн (18 травня – 2936,8275)

    10 російських рублів – 4,5927 грн (18 травня – 4,6560)

    До слова, сьогодні міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками Місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

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