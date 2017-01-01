Нацбанк зміцнив курс гривні на п'ятницю

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Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні на 19 травня

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до іноземної валюти.

Згідно з інформацією НБУ, на 19 травня Нацбанк встановив наступний курс гривні до світових валют:

100 доларів – 2639,3442 грн (18 травня – 2641,7446)

100 євро – 2937,3262 грн (18 травня – 2936,8275)

10 російських рублів – 4,5927 грн (18 травня – 4,6560)

До слова, сьогодні міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками Місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.