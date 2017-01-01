Нацбанк значно знизив курс гривні

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Падіння курсу гривні

НБУ послабив офіційний курс гривні на 41 коп.

Національний банк України знизив офіційний курс гривні щодо долара на 41 копійку – до 27,66 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 29,49.

У попередній торговельний день НБУ послабив офіційний курс гривні на 14 копійок.

Як відомо, наприкінці цього тижня долар на міжбанку торгувався по 27,7 гривні, а на готівковому ринку перетнув позначку у 29 гривень за долар, наближаючись до психологічної відмітки у 30 грн/дол.

13 січня під час проведення валютного аукціону з продажу/купівлі валюти Національний банк України продав 55,5 млн дол.

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