Нацбанк значно знизив курс гривні
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Падіння курсу гривні
НБУ послабив офіційний курс гривні на 41 коп.
Національний банк України знизив офіційний курс гривні щодо долара на 41 копійку – до 27,66 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро складає 29,49.
У попередній торговельний день НБУ послабив офіційний курс гривні на 14 копійок.
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Як відомо, наприкінці цього тижня долар на міжбанку торгувався по 27,7 гривні, а на готівковому ринку перетнув позначку у 29 гривень за долар, наближаючись до психологічної відмітки у 30 грн/дол.
13 січня під час проведення валютного аукціону з продажу/купівлі валюти Національний банк України продав 55,5 млн дол.
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