Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних

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Облікова ставка

На основі прогнозу інфляції та балансу ризиків для його реалізації правління Національного банку прийняло рішення про зниження облікової ставки до 12,5%

Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки до 12,5% річних з 26 травня 2017 року.

Як повідомляє прес-служба НБУ, пом’якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей щодо інфляції у 2017-2018 роках та водночас спрямоване на підтримку економічного зростання.

«У квітні 2017 року споживча інфляція очікувано уповільнилася до 12,2% у річному вимірі… Такий рівень інфляції у квітні виявився дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті (квітень 2017-го), що передбачає уповільнення інфляції до 9,1% на кінець поточного року», – йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк зазначає, що стабільна ситуація на фінансовому ринку, у свою чергу, привела до поліпшення інфляційних очікувань.

«Таким чином, на основі прогнозу інфляції та балансу ризиків для його реалізації правління Національного банку прийняло рішення про зниження облікової ставки до 12,5%», – повідомляє НБУ.

«У подальшому цього року Національний банк може продовжити пом'якшення монетарної політики, але тільки у разі стійкого зниження окреслених ризиків», – наголошують у Нацбанку.