Нацбанк знову продаватиме долари, щоб урятувати гривню

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У НБУ зазначили, що регулятор готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань

Національний банк України для підтримки гривні проведе аукціон з продажу валюти в обсязі до 100 мільйонів доларів сьогодні, 13 січня.

Про це йдеться у коментарі заступника глави НБУ Олега Чурія. За його словами, регулятор готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань і має достатньо інструментів для цього.

«Сьогодні, 13 січня, з цією ж метою Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти. Обсяг аукціону – до 100 мільйонів доларів США», – зазначив Чурій.

Він нагадав, що обсяг міжнародних резервів на початок січня становив 15,5 мільярда доларів США.

«Цього досить і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов'язань уряду та НБУ», – додав Чурій.

Також повідомляється, що з початку поточного року Нацбанк продав на аукціонах на 14,6 мільйона доларів більше, ніж купив, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні.

Як відомо, національна валюта продовжує знецінюватися з середини грудня 2016 року. Вчора, 12 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,26/27,34 гривні/долар, а курси готівкового ринку подолали позначку 29 гривні/долар.

Нацбанк пояснив підвищену волатильність обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку зниженням пропозиції валюти внаслідок традиційного для перших місяців року сезонного спаду ділової активності.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.