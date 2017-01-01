  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нацбанку випустив пам’ятну монету на честь ідеолога «Кирило-Мефодіївського братства»

    • Сьогодні, 07:09
    • Розсилка
    Пам&rsquo;ятна монета
    Пам’ятна монета

    Роздрібна ціна монети складатиме 35 гривень

    Національний банк України 20 квітня запустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену етнографу, громадському діячу, історику, археографу Миколі Костомарову.

    Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    «Микола Іванович Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства «Кирило-Мефодіївське братство» та автором його програмного документа «Книга буття українського народу», - зазначають у Нацбанку.

    Монета має номінал 2 гривні і продовжує серію «Видатні особистості України», роздрібна ціна складатиме 35 гривень, тираж – 25 тисяч штук.

    На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію – на тлі газетних сторінок складено книги і на них розміщується глобус; на реверсі – портрет Миколи Костомарова, його факсиміле та роки життя.

    Художником ескізів і скульптором монети виступив Анатолій Демяненко.

    Нагадаємо, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.

    Читайте також
    гроші НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ