Нацбанку випустив пам’ятну монету на честь ідеолога «Кирило-Мефодіївського братства»

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Пам’ятна монета

Роздрібна ціна монети складатиме 35 гривень

Національний банк України 20 квітня запустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену етнографу, громадському діячу, історику, археографу Миколі Костомарову.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Микола Іванович Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства «Кирило-Мефодіївське братство» та автором його програмного документа «Книга буття українського народу», - зазначають у Нацбанку.

Монета має номінал 2 гривні і продовжує серію «Видатні особистості України», роздрібна ціна складатиме 35 гривень, тираж – 25 тисяч штук.

На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію – на тлі газетних сторінок складено книги і на них розміщується глобус; на реверсі – портрет Миколи Костомарова, його факсиміле та роки життя.

Художником ескізів і скульптором монети виступив Анатолій Демяненко.

Нагадаємо, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.