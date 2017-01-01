Нацбанку випустив пам’ятну монету на честь ідеолога «Кирило-Мефодіївського братства»
- Сьогодні, 07:09
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Роздрібна ціна монети складатиме 35 гривень
Національний банк України 20 квітня запустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену етнографу, громадському діячу, історику, археографу Миколі Костомарову.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Микола Іванович Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства «Кирило-Мефодіївське братство» та автором його програмного документа «Книга буття українського народу», - зазначають у Нацбанку.
Монета має номінал 2 гривні і продовжує серію «Видатні особистості України», роздрібна ціна складатиме 35 гривень, тираж – 25 тисяч штук.
На аверсі монети у центрі розміщено стилізовану композицію – на тлі газетних сторінок складено книги і на них розміщується глобус; на реверсі – портрет Миколи Костомарова, його факсиміле та роки життя.
Художником ескізів і скульптором монети виступив Анатолій Демяненко.
Нагадаємо, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет у 2015 році.