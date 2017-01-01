Нацгвардія «легалізувала» роботу військових священиків в зоні АТО

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Робота капеланів здійснюється на штатних посадах, які введені в військових частинах Національної гвардії України

Капелани різних конфесій можуть офіційно працювати в рядах Національної гвардії України як працівники, за трудовим договором, у військових частинах тилу або в прифронтовій зоні.

Про це заявив начальник служби з питань військового духовенства головного управління Нацгвардії України Олександр Іздебський.

«Робота капеланів вже здійснюється не на волонтерських засадах, що не на громадських засадах, а на штатних посадах, які введені в військових частинах Національної гвардії України», — сказав він.

За словами Іздебського, військові священики, зокрема, отримують кошти за відрядження в зону бойових дій на Донбасі і за співпрацю з психологами.

Наказ про введення 44 посад священиків в НГУ був підписаний командувачем Національної гвардії від 15 лютого 2017 року. З 20 лютого почалася робота з кандидатами на посади священиків у військових частинах.