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    Нацгвардія «легалізувала» роботу військових священиків в зоні АТО

    • Сьогодні, 21:59
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    Робота капеланів здійснюється на штатних посадах, які введені в військових частинах Національної гвардії України

    Капелани різних конфесій можуть офіційно працювати в рядах Національної гвардії України як працівники, за трудовим договором, у військових частинах тилу або в прифронтовій зоні.

    Про це заявив начальник служби з питань військового духовенства головного управління Нацгвардії України Олександр Іздебський.

    «Робота капеланів вже здійснюється не на волонтерських засадах, що не на громадських засадах, а на штатних посадах, які введені в військових частинах Національної гвардії України», — сказав він.

    За словами Іздебського, військові священики, зокрема, отримують кошти за відрядження в зону бойових дій на Донбасі і за співпрацю з психологами.

    Наказ про введення 44 посад священиків в НГУ був підписаний командувачем Національної гвардії від 15 лютого 2017 року. З 20 лютого почалася робота з кандидатами на посади священиків у військових частинах.

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