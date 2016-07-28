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    Нацгвардія просить ГПУ і СБУ перевірити слова депутата про корупцію у поліції

    • Сьогодні, 14:20
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    лідер полку &laquo;Азов&raquo; Андрій&nbsp;<a href="http://112.ua/ato/bileckiy-obvinil-rukovodstvo-nacgvardii-v-separatizme-i-razvale-azova-365272.html">Білецький</a>
    лідер полку «Азов» Андрій Білецький

    Національна гвардія просить військову прокурату і СБУ перевірити заяву народного депутата України Андрія Білецького, в якій він звинуватив відомство у сепаратизмі і корупції

    Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

    «Національна гвардія України звернулася у військову прокуратуру і Службу безпеки України з проханням перевірити викладені факти. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь і забезпечить неупередженість, прозорість та об'єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння і допомогу», - сказано в повідомленні.

    У Нацгвардії також запевняють, що нардеп не присилав у відомство жодних документів щодо викладеної інформації.


    ___________15.01.2017

    ___________15.01.2017

    «Інформуємо, що з початку 2017 року до головного управління Національної гвардії України не надходило жодних документів від народного депутата України Андрія Білецького з приводу інформації, зазначеної у цій публічній заяві», - пише прес-служба.

    Нагадаємо, вчора народний депутат України, лідер полку «Азов» Андрій Білецький у своїй заяві, опублікованими на сайті полку, звинуватив керівництво Нацгвардії в сепаратизмі і корупції. А також заявив, що таке керівництво несе загрозу обороноздатності України.

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