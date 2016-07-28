

Розсилка ВІДПРАВИТИ

лідер полку «Азов» Андрій Білецький

Національна гвардія просить військову прокурату і СБУ перевірити заяву народного депутата України Андрія Білецького, в якій він звинуватив відомство у сепаратизмі і корупції

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

«Національна гвардія України звернулася у військову прокуратуру і Службу безпеки України з проханням перевірити викладені факти. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь і забезпечить неупередженість, прозорість та об'єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння і допомогу», - сказано в повідомленні.

У Нацгвардії також запевняють, що нардеп не присилав у відомство жодних документів щодо викладеної інформації.





___________15.01.2017

«Інформуємо, що з початку 2017 року до головного управління Національної гвардії України не надходило жодних документів від народного депутата України Андрія Білецького з приводу інформації, зазначеної у цій публічній заяві», - пише прес-служба.

Нагадаємо, вчора народний депутат України, лідер полку «Азов» Андрій Білецький у своїй заяві, опублікованими на сайті полку, звинуватив керівництво Нацгвардії в сепаратизмі і корупції. А також заявив, що таке керівництво несе загрозу обороноздатності України.