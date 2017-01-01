Начальник АМПУ в порту «Південний» Максим Широков: На заяви Омеляна не звертаю уваги, це брехня

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Начальник філії АМПУ в порту «Південний» прокоментував призначення нового керівника держструктури

В Адміністрації морських портів України (АМПУ) немає корупції, а заяви міністра інфраструктури Володимира Омеляна про корупцію, зловживання та неефективності чиновників держпідприємства – брехня через заздрощі. Про це сказав начальник філії АМПУ в порту «Південний» Максим Широков, коментуючи вчорашнє призначення нового керівника держструктури.

«Це брехня і неправда. У мене корупції немає. У мене все нормально. Як люди визначають корупцію? Широков у вас корупціонер? А ви доведіть, що Широков брав хабар!» – заявив чиновник. При цьому Широков не заперечує, що конкуренти компанії «Ян де Нул Україна», якій він минулої осені віддав перемогу в мільярдному тендері на днопоглиблення, дійсно давали ціну на 90 мільйонів гривень нижче. Але ж компанія «Ян де Нул», стверджує Широков, «зробила певну стратегію, бізнес-входження в цей днопоглиблювальний ринок». «Потрібно віддати належне менеджерам «Ян де Нул», що вони змогли так зробити, вони вивчили законодавство, розуміли, як це зробити», – говорить чиновник.

Нагадаємо, суть «бізнес-входження» бельгійців на український ринок не так давно пояснив нардеп Сергій Лещенко: за його інформацією, під час проведення тендера на днопоглиблення в «Південному» 55% акцій «Ян де Нул Україна» перейшли від бельгійських власників у власність кіпрських офшорних компаній, пов'язаних з народним депутатом Сергієм Фаєрмарком. У підсумку «Ян де Нул Україна» перемогла, незважаючи на завищену ціну. У Широкова з цього приводу інша думка – чиновнику здається, що зчинений у ЗМІ скандал і подальше скасування тендера Кабміном пов'язані з тим, що «всім хочеться прийти на готове». «Чому виникло це «мигтіння» навколо нас? Тому що у нас дуже багато роботи, проектів, працює професійна команда. Хочеться запитати: де ви були раніше, чому не підказували? А коли ми все зробили, запустили в роботу, у нас з'явилася купа опонентів і критиків. А з приводу заяв міністра з приводу тендера в порту «Південний» ще раз кажу: я не звертаю на це уваги...» – заявив Широков.

На початку цього тижня міністр Омелян заявив, що, нібито знаючи про майбутні звільнення, керівники АМПУ виписали собі премії за грудень у розмірі від 700 тис. гривень до 1,5 млн гривень. Широков визнає – перед Новим роком співробітникам південної філії дійсно виплатили премії в розмірі двох-трьох окладів. Але «в цьому немає нічого поганого, якщо у нас була економія і ми ці гроші витратили на премії».

Широков пояснює, що міністр не може похвалитися реальними досягненнями і просто заздрить успіхам команди АМПУ. «Мотив (Омеляна), я вважаю, простий. Перше – низький професійний рівень. Друге – це заздрість. Третє – легко прийти на все готове. Команда чиясь усе зробила – і починається: вони все неправильно зробили, давайте їх приберемо, ми будемо більш ефективно управляти... Людям же треба показувати якусь роботу. Ось вони показують на чужій роботі», – вважає чиновник. При цьому Широков наголосив, що «суто по-людськи» до Володимира Володимировича Омеляна ставиться нормально – «як і президент Порошенко, міністр може подобатися або не подобатися, але це міністр».

Слова Омеляна про те, що всі рішення уряду в АМПУ блокуються або ігноруються, Широков пояснює відсутністю в Кабміні людей, котрі щось розуміють у портовій галузі. На думку начальника філії АМПУ, розпочаті в 2013 році реформи при новій владі не просунулися. «Там (у Кабміні) людям нічим просто більше займатися. Потрібно займатися реформою, яка зупинилася з 2013 року. Проблем хоч греблю гати. А ми займаємося тим, що перетягуємо ковдру один на одного і розповідаємо про корупціонерів», – зазначив Широков.

До особи нового глави АМПУ Райвіса Вецкаганса, якого Володимир Омелян учора представив трудовому колективу, Широков ставиться скептично. «Цього латиша в очі ще ніхто не бачив, але вже починають його обговорювати», – каже він.

Чиновник не приховує, що з огляду на свою посаду має гарні відносини з політиками. «Я зустрічаюся з багатьма народними депутатами. Я знаю Чекіта Геннадія Леонідовича, я знаю Полякова Максима Анатолійовича, Бурбака Максима Юрійовича, низку депутатів з Одеського регіону. У тому числі й Фаєрмарка Сергія Олександровича. Моя посада дозволяє», – розповідає чиновник. Цікаво, що саме Фаєрмарка і Полякова у ЗМІ називали людьми, які займаються рейдерством у портовій сфері: Фаєрмарк відповідає за адмінресурс, а Поляков – за інформаційну кампанію і «маски-шоу» з боку силовиків.

Нагадаємо, вчора міністр інфраструктури Володимир Омелян представив колективу АМПУ нового керівника Райвіса Вецкаганса, екс-голову правління найбільшого портового терміналу в країнах Балтії Rigas Centralais Terminals. За словами міністра, зміна керівництва – перший крок у реформуванні галузі. «Ми тільки почали і вже є певний спротив. Це нормально. Якщо міністр зручний для всіх, це ставить під сумнів його ефективність».

Раніше, колишнє керівництво АМПУ спробувало заблокувати наказ про призначення нового керівника в суді, називаючи дії міністерства незаконними.

Джерело: Comments.ua