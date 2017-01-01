Начальник Генштабу розповів про свій наказ збивати літаки з військовими РФ у Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко

3 березня 2014 року Росія відправила на Крим 8-9 транспортних літаків типу Іл-76 і до 12 вертольотів над Кримом

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко розповів, що 2 березня 2014 року віддавав наказ збити літаки і вертольоти з російським десантом, які прямували до Криму для його окупації.

«Наступного дня Росія відправила на Крим 8-9 транспортних літаків типу Іл-76 і до 12 вертольотів над Кримом.

На мене вийшов генерал-полковник Байдак, сказав, що не може знайти ні НГШ, ні міністра оборони – вони були на нараді. «Ми бачимо літаки, вони йдуть на гранично малих висотах, і вертольоти…що робити?»

Я кажу: «Заявка від РФ була?» – «Не було».

«Порушення повітряного простору є? Збивай».

Він відповідає: «Хто дасть команду?» – розповів Муженко.

Він зазначив, що розмова відбувалася по мобільному телефону, тому в пам’яті відповідних станцій операторів повинна зберегтися цей запис.

«Я кажу: «Я, генерал-лейтенант Муженко Віктор Миколайович, даю вам команду збивати літаки». Він говорить: «Ви не маєте права».

Дійсно, по своїх повноваженнях як заступник начГШ я не мав такого права.

Я питаю: «Хто має право?» (Я знаю, хто має, але просто у нього запитав).

Він відповідає: «Міністр, начальник Генерального штабу».

Я перепитую: «А ви?» (Він також має таке право, такі повноваження).

Він говорить: «І я».

Я кажу: «Приймайте рішення». Він відповідає: «Я таке рішення не прийму», – закінчив свою розповідь про цей епізод начальник Генштабу.

Джерело: Українська правда