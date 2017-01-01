Начальник Генштабу звинуватив Семенченка в оприлюдненні плану виходу з Дебальцевого

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Віктор Муженко

Муженко не знає, звідки Грішин дізнався про плани керівництва ЗСУ

Депутат Верховної Ради і колишній командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко видав план виходу українських військ з Дебальцевського котла. Про це в інтерв’ю виданню «День» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Коли ми готували вихід із Дебальцевого, то його план дуже швидко з’явився на «Фейсбук»-сторінці Семена Семенченка (Грішина)», - сказав він.

Муженко додав – йому хочеться сподіватися, що це було зроблено не навмисно. «Але звідки з’явився план виходу військ із Дебальцевого у Семенченка, мені досі невідомо», - сказав він.

Начальник Генштабу також розповів: під час оборони Дебальцевого регулярні частини російської армії зіткнулися зі стійкою, добре організованою обороною українських підрозділів. «Зокрема 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Так, не всі змогли встояти... Водночас нам вдалося за надзвичайно складних умов зберегти управління військами, які перебували не лише під прямим вогневим ураженням, а й зазнали шаленого інформаційного впливу псевдоекспертів, які намагалися посіяти паніку», - додав він.