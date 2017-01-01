Начальник Мукачівського військового полігону попався на хабарі (оновлено)

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Затримання

Військового затримали під час одержання семи тисяч гривень хабара

На Закарпатті правоохоронці затримали на хабарі начальника Мукачівського військового полігону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Вказані грошові кошти начальник хабарник вимагав та одержав від закарпатця за відпуск із полігону лісопродукції без оформлення у встановленому порядку документів, без оплати їх вартості та оформлення товаротранспортних документів.

Для вчинення вказаного злочину капітан залучив іншого військовослужбовця, який виступав у ролі посередника і сьогодні був затриманий при одержанні другого траншу 7 тис грн хабара із загальної суми – 8 тис грн

Дії посадовця-військового у кримінальному провадженні кваліфікуються за ч.3 ст.368 КК України(одержання неправомірної вигоди службовою особою)

Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Місцеві ЗМІ додають, що військовий вже затриманий у порядку ст.208 КПК України.

Натомість у прес-службі 128-ї бригади виданню Мukachevo.net заявили, що затриманий на хабарі немає ніякого відношення до гірсько-піхотної бригади. Чоловік, начебто, є прапорщиком військового лісництва.

Також у військові додають, що «ймовірне правопорушення мало місце не на території полігону, і 128 бригада ніяк у цій справі не фігурує».

«Главком» також повідомляв, що у Мукачевому правоохоронці затримали групу озброєних чоловіків, які готували напад на підприємців, що займаються інкасаторськими послугами. У зловмисників вилучено пістолет, битку, кастет, маски, рукавички і марихуану.