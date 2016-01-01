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    Начальник одного з відділів МЗС РФ знайдений застреленим в Москві

    • 20 Грудня, 01:28
    • Розсилка

    На даний момент розглядаються дві версії події: суїцид і вбивство

    Начальник одного з відділів МЗС РФ знайдений застреленим в Москві, повідомляє джерело журналістів РЕН ТВ. Офіційно в відомстві цю інформацію поки не підтвердили.

    Його тіло з вогнепальним пораненням в голову було знайдено в квартирі. За деякими даними, на місці виявлено дві гільзи від травматичного пістолета. Пістолет знайшли під раковиною в кухні.

    Джерело повідомляє, що в квартирі, де виявлено тіло, перебувала дружина чоловіка. На даний момент розглядаються дві версії події: суїцид і вбивство.

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    Москва
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