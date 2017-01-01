Начальник з Генпрокуратури виправив декларацію під тиском ЗМІ

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Восени минулого року, подаючи декларацію за 2015 рік, прокурор «забув» вказати три діючі компанії своєї дружини

Начальник відділу нагляду за додержанням законів у місцях попереднього ув'язнення Генпрокуратури Анатолій Яковенко був змушений виправити дані у своїй декларації. Про це йдеться у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)».

Так, восени минулого року, після подання ним щорічної декларації за 2015 рік, «Наші гроші» встановили, що прокурор «забув» вказати три діючі компанії своєї дружини. Він оприлюднив дані лише про дві фірми: «Рівекс-ЛТД» і «Успенський рибгосп», яке орендує 900 га водосховища у Кіровоградській області. Однак не вказав ще три підприємства: ТОВ «Щедрий дачник», ПП «Матусина школа» і ПП «Приватна початкова лінгвістична школа «Маленький магістр». Саме ці компанії, а також салон краси «Валант-ЛТЯ» у Києві з’явились у «виправленій декларації» співробітника ГПУ.

На інтернет-форумах для молодих мам можна знайти згадки про одну з цих фірм – ПП «Матусина школа»: «Насправді це державний садок №30, а всі гроші платяться батьками ПП «Матусина школа» за надання освітніх послуг і якійсь доброчинній організації, яка потім ці ж гроші у вигляді благодійності переказує садочку для кращого харчування. Така собі схемка…».

Інший коментар звучить так: «...Зветься «дитячий садок №30» і при ньому ПП «Матусина школа». Розміщений просто під будинком (на Оболоні). Новий, гарний, із басейном…».

Як відомо, НАЗК прийняла таємне рішення дозволити чиновникам виправити неправдиву інформацію у своїх деклараціях.

Детальніше читайте у статті «Главкома» у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)».