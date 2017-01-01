Начальника поліції Мелітополя відсторонено після заходів 9 травня

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Юрій Буланов

У Мелітополі відсторонили начальника поліції та перевірять дії правоохоронців під час заходів 9 травня

Начальника Мелітопольського відділу Юрія Буланова відсторонено від виконання своїх службових обов’язків і призначено перевірку за результатами організації роботи поліції під час масових заходів в місті 9 травня. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв сьогодні на брифінгу в Дніпрі.

«Події, неприйнятні українською громадою та керівництвом Нацполіції, відбулися у Мелітополі Запорізької області також під час вчорашніх масових заходів. Деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку, і дані правопорушення не були належним чином зареєстровані місцевою поліцією», - заявив він.

«Зважаючи на це, керівництво ГУ Нацполіції Запорізької області звернулось до нас з пропозицією провести службову перевірку керівництва Мелітопольського міського відділу Нацполіції, і ми її підтвердили. На час проведення службової перевірки від виконання своїх службових обов’язків відсторонено начальника Мелітопольського відділу Юрія Буланова», - додав Князєв.

Як повідомила прес-служба поліції Запорізької області, вчора у Мелітополі відбулись масові заходи, учасниками яких стало близько 4 тисяч громадян. Для забезпечення громадського порядку було залучено 200 правоохоронців.

«Керівництвом та співробітниками місцевого відділу поліції було допущено низку прорахунків із забезпечення законності під час проведення масових заходів до Дня Перемоги. Так, деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку – георгіївські стрічки. Дані правопорушення не були зареєстровані місцевою поліцією», - зазначили в поліції.

В Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

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Як стало відомо сьогодні, поліцію Дніпропетровщини очолив Віталій Глуховеря.

Як повідомляв «Главком», новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти.

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Джерело: УНІАН