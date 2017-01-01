Начальника відділу АТО Печерського району спіймали на хабарі у 800 тисяч гривень

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Фото: Прокуратура м. Києва Чиновник Печерської РДА, затриманий на хабарі

Слідчі столичної прокуратури наразі проводять обшуки в приміщенні Печерської райдержадміністрації

Прокуратура Києва спільно з департаментом захисту економіки Національної поліції України сьогодні, 28 березня 2017 року, затримала на гарячому, під час отримання хабаря у розмірі понад 800 тисяч гривень, начальника відділу з роботи з учасниками антитерористичної операції та членами їхніх сімей Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної державної адміністрації.

Про це столична прокуратура повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Вказаний посадовець вимагав від громадянина винагороду у сумі 810 тис. гривень за сприяння в отриманні на пільгових умовах двокімнатної квартири в одному із житлових комплексів у місті Києві. Зловмисника затримано одразу після передачі йому коштів в одному зі столичних ресторанів», – зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що наразі слідчі столичної прокуратури проводять обшуки в приміщенні Печерської РДА та за місцем проживання фігуранта кримінального провадження.