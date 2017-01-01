Націоналісти на чолі зі «Свободою» висунули владі ультиматум

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«Владу треба повністю перезавантажити» - Тягнибок

Об’єднані націоналістичні сили «Свобода», «Правий сектор» та «Національний корпус» висунули владі ультиматум – своєрідну червону лінію, за яку керівництво держави не має права переходити. Про це сьогодні заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок під час мітингу під стінами Верховної Ради, у якому взяли участь понад 20 тисяч націоналістів.

«Перше: ніякої торгівлі з окупантом і з окупованими територіями, ніякої торгівлі на крові. Запам’ятайте: для нас це війна з Московією. Для вас, може, базар, може, торгівля. Але нам такої влади не треба. Вдумайтесь! Ми на 4.6 млрд купуємо їхніх (російських) товарів. І вони хочуть війну виграти? А мертві наші герої, то для них лише статистика? Влада каже: альтернативи нема. А ми кажемо: альтернатива є! І це є національна альтернатива! Забезпечити всі потреби українського суспільства, звісно, що можна. 116 млрд українських грошей за останні 10 років вивезли в офшори. То як це називається? 40 млрд доларів - це лишень найскромніша цифра, яка озвучена, яку винні олігархи українському суспільству», - заявив Тягнибок.

Націоналісти також вимагають зупинити торгівлю стратегічними підприємствами та землею.

«Не тільки під час війни, а й взагалі. Навпаки, стратегічні підприємства, які були «привахтизовані», треба націоналізувати, повернути у власність громади і заборонити будь-які намагання їх продавати. Не дай Господь, попереджаю, парламент проголосує за торгівлю українською землею! Не бути цьому!» - зазначив Тягнибок.

За словами лідера ВО «Свобода», влада також повинна зупинити тарифний та ціновий геноциди.

«Це є знищення нації. Це є знищення середнього класу. Це є геноцид, внутрішній геноцид українців. Запам’ятайте собі: або ви ставите національні інтереси вище своїх приватних кишень, або забирайтеся геть!» - заявив Тягнибок.

Націоналісти вважають, що українці більше не можуть терпіти владу, яка повністю себе скомпрометувала. За словами Олега Тягнибока, за три роки влада не провела системних змін і веде країну до реваншу антиукраїнських сил.

«Ми за вибори і парламенту, і за президентські. Ми за повне перезавантаження влади. Українці більше не будуть терпіти. Це не просто вимоги «Свободи», «Національного корпусу» чи «Правого сектору». Це є прагнення усіх українців. Ми, українські націоналісти, сьогодні єдині у своєму світогляді і своїх прагненнях. І власне це є те, чого найбільше боїться влада бариг, влада зрадників. Вони бояться появи єдиної сили української нації, але українське суспільство чекає появи цієї сили. Українці мають отримати право і шанс в конституційний спосіб обрати собі ту владу, яка стане на захист української нації і великої української держави. Ми єдині, ми єдина сила нації, ми та сила, яку чекало суспільство», - зазначив Тягнибок.

Нагадаємо, 22 лютого 2017 року, на третю річницю втечі Януковича з Києва, активісти ВО «Свобода», «Національного корпусу», «Правого сектора», кияни та гості столиці провели на Майдані незалежності Марш Національної Гідності.