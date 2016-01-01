Націоналізація «ПриватБанку» була однією з умов МВФ, - Данилюк

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Данилюк запевнив, що докапіталізація ПриватБанку не призведе до розбалансування бюджету

Найближчим часом Україна отримає черговий транш від МВФ. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє УНН.

«Націоналізація «ПриватБанку» дійсно вже не секрет, що це було умовою. У нас влітку була ситуація, коли була затримка з траншем, вона була пов’язана саме з тим, що на той момент очікувалося виконання власниками певних зобов’язань в стабілізації банку. Тому була певна затримка. Ми про це не могли тоді говорити, тому що це сенсаційна інформація для ринку, як ви розумієте тепер,» – сказав міністр.

Раніше Данилюк запевнив, що докапіталізація ПриватБанку не призведе до розбалансування бюджету.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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