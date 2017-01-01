Націоналізований Приватбанк став прибутковим

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Приватбанк

Прибуток банку в січні-лютому склав 1,03 млрд грн

Приватбанк заробив в січні-лютому 2017 року прибуток в розмірі 1,03 млрд грн - рентабельність статутного капіталу склала 0,6%. Про це йдеться в оперативних даних Асоціації українських банків, пише Finclub.

У січні банк отримав збиток 1,4 млрд грн, а в лютому заробив прибуток 2,43 млрд грн.

Прибутковість у лютому після збитку у січні може бути викликана розформуванням резервів під кредити і заборгованість клієнтів: в січні ці резерви зросли на 13,73 млрд грн, а в лютому скоротилися на 752 млн грн. Для покриття резервів в лютому Приватбанк був докапіталізований на 9,8 млрд грн.

Нагадаємо, в минулому році Приватбанк став найбільш збитковою українським банком з показником 135,31 млрд грн.

Наразі 100% акцій Приватбанку належить державі.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Приватбанк очолив колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Після стабілізації банк буде продано.

Перед Новим роком Мінфін докапіталізував Приватбанк на 107 млрд гривень.