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    Національна трагедія у Танзанії: в аварії загинули понад 30 школярів

    • Сьогодні, 22:12
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    Місце аварії
    Місце аварії

    Аварія сталася, коли автобус спускався на крутому пагорбі в дощову погоду

    В Танзанії, в північній туристичної галузі Аруша, шкільний автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 35 людей.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника поліції.

    «Тридцять два школяра, два вчителі і водій мікроавтобуса загинули при його падіння в ущелину. Аварія сталася, коли автобус спускався на крутому пагорбі в дощову погоду. Ведеться розслідування, щоб визначити, чи не була причиною людська необережність", - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що президент Танзанії Джон Магуфули зробив заяву, в якій назвав подію «національною трагедією».

    Зазначено, що в Танзанії надзвичайно погана мережа безпеки дорожнього руху, проте автобуси все ще залишаються основним міжміським транспортом.

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    Нагадаємо, наприкінці квітня на північному сході Пакистану в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей.

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