Національна трагедія у Танзанії: в аварії загинули понад 30 школярів

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Місце аварії

Аварія сталася, коли автобус спускався на крутому пагорбі в дощову погоду

В Танзанії, в північній туристичної галузі Аруша, шкільний автобус впав в ущелину, в результаті чого загинули 35 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника поліції.

«Тридцять два школяра, два вчителі і водій мікроавтобуса загинули при його падіння в ущелину. Аварія сталася, коли автобус спускався на крутому пагорбі в дощову погоду. Ведеться розслідування, щоб визначити, чи не була причиною людська необережність", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що президент Танзанії Джон Магуфули зробив заяву, в якій назвав подію «національною трагедією».

Зазначено, що в Танзанії надзвичайно погана мережа безпеки дорожнього руху, проте автобуси все ще залишаються основним міжміським транспортом.

Нагадаємо, наприкінці квітня на північному сході Пакистану в результаті падіння мікроавтобуса в ущелину загинули 11 людей.