Нацполіція кваліфікувала напад на депутата Пашинського, як хуліганство

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Сергій Пашинський

Речник управління Нацполіції уточнив, що Пашинський стріляв із зареєстрованої зброї

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського по ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Про це в ефірі телеканалу 112 каналу сказав речник управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович.

За його словами, на Пашинського намагалися напасти двоє чоловіків, проте вдарив по голові його один. Після пострілу в ногу нападнику нардеп перев'язав йому ногу ременем, щоб зупинити кровотечу.

Жукович уточнив, що Пашинський стріляв із зареєстрованої зброї. На місці події виявлено дві гільзи.

Нагадаємо, ввечері, 31 грудня, в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, в результаті якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.