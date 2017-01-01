Нацполіція попереджає: В'їзди до Києва можуть бути частково заблоковані

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Національна поліція просить громадян неухильно дотримуватись законодавства України

Поліція попереджає про можливе часткове блокування проїжджої частини на в'їздах до Києва учасниками акції на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування.

«До уваги учасників дорожнього руху! У вівторок ймовірне часткове блокування руху транспорту на в’їздах до столиці! У зв’язку з можливими акціями на підтримку врегулювання транзиту і тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, з 7-ї ранку 24 січня можливе часткове зайняття проїзної частини учасниками заходів на в’їздах до Києва», - йдеться у повідомленні.

Національна поліція просить громадян неухильно дотримуватись законодавства України, водіям – ураховувати дану інформацію при плануванні маршрутів руху.