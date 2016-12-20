Нацполіція розширить штати слідчими, операми, дільничними і патрульними

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Участь у конкурсах зможуть взяти усі громадяни України, які відповідають визначеним вимогам

Наприкінці січня буде оголошений додатковий набір у підрозділи Національної поліції України.

Про це заявив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв, розповідаючи про майбутні нововведення в роботі Національної поліції, повідомляє прес-служба відомства.

«Найближчим часом буде збільшено штат поліції. Відтак, в кінці січня починається процес відбору слідчих, оперативних працівників та дільничних офіцерів поліції. Також додатково будуть відкриті конкурси для набору в патрульну поліцію», – сказав Бушуєв.

За його словами, набір на посади до поліції буде проведено абсолютно прозоро. А участь у конкурсах зможуть взяти усі громадяни України, які відповідають визначеним вимогам.

Заступник голови Нацполіції розповів, що останнім часом активно розвиваються декілька напрямів реформи поліції. Зокрема, реалізація принципу «community policing» та побудова нового підходу до охорони громадського порядку. Їх основним принципом є залучення до роботи на вулицях якомога більшої кількості працівників поліції та виведення їх на вулиці у невеликих містах та селах.

«Кожне повідомлення та звернення громадян буде почуте Національною поліцією і на кожне з них буде відповідна реакція поліції», – підкреслив Бушуєв.