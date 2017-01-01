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    Нацполіція викрила мережу борделів з місячним оборотом у 1,5 млн гривень

    • Сьогодні, 02:57
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    Затримання одного з організаторів
    Затримання одного з організаторів

    В борделях «працювало» 60 повій

    Національна поліція спільно з прокуратурою провели спецоперацію з ліквідації організованого злочинного угруповання , що містила комплекс борделів на території Києва та Київської області.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

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    Місячна виручка від функціонування протизаконного бізнесу сягала понад 1,5 млн гривень.

    Координацію діяльності та загальне керівництво зазначеного злочинного угруповання здійснювали 15 осіб: вони контролювали понад 60 повій, які надавали сексуальні послуги як в притонах з цілодобовою охороною, так і на виїзних замовленнях.

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    Серед затриманих - 4 диспетчера та 7 водіїв-охоронців, які доставляли повій за адресами, які забезпечували їх охорону і виконували функції інкасаторів.

    Також встановлено, що для отримання прибутку та постійного оновлення клієнтської бази в злочинний бізнес були залучені особи, які відповідали за розробку і функціонування веб-сторінок і розповсюдження рекламних візитівок.

    Поліцейські одночасно провели 29 санкціонованих обшуків у місцях проживання та розміщення правопорушників, де вилучили 9 автомобілів, наркотичний засіб «канабіс», готівкові грошові кошти - близько 60 тис. доларів, 6 тис. євро, 400 фунтів стерлінгів, 200 тис. гривень, банківські картки, коштовності, блокноти зі списками клієнтів та графіком чергувань дівчат, диспетчерів, водіїв, охоронців.

    Порушені кримінальні провадження за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

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