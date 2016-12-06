Нацполіція завершила розслідування щодо перестрілки в Княжичах

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Місце трагедії в Княжичах

Поліція готова притягти до відповідальності поліцейських, винних у перестрілці

Національна поліція завершила службове розслідування й готова притягти до дисциплінарної відповідальності поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області. Про це на брифінгу повідомив заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

«На сьогодні в Нацполіції завершене проведення службового розслідування», - сказав він.

Вакуленко зазначив, що в п'ятницю, 13 січня, або в понеділок, 16 січня, керівництвом Нацполіції будуть вжиті заходи дисциплінарного реагування відносно винних співробітників поліції.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

21 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі 17 правоохоронців підозрюють у причетності до стрілянини у Княжичах.

Джерело: Українські новини