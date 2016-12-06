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    Нацполіція завершила розслідування щодо перестрілки в Княжичах

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    Місце трагедії в Княжичах
    Місце трагедії в Княжичах

    Поліція готова притягти до відповідальності поліцейських, винних у перестрілці

    Національна поліція завершила службове розслідування й готова притягти до дисциплінарної відповідальності поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області. Про це на брифінгу повідомив заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

    «На сьогодні в Нацполіції завершене проведення службового розслідування», - сказав він.

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    Вакуленко зазначив, що в п'ятницю, 13 січня, або в понеділок, 16 січня, керівництвом Нацполіції будуть вжиті заходи дисциплінарного реагування відносно винних співробітників поліції.

    Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

    Про всі обставини трагедії читайте тут.

    21 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що наразі 17 правоохоронців підозрюють у причетності до стрілянини у Княжичах.

    Джерело: Українські новини

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