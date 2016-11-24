Нацрада чекає від СБУ підтвердження щодо причетності екс-міністра Клименка до радіо «Вєсті»

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Чітких доказів того, що Клименко є кінцевим бенефіціаром радіо «Вєсті», немає

Нацрада з телерадіомовлення звернулася до Служби безпеки з вимогою перевірити розповсюджену у ЗМІ інформацію, що колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко є кінцевим бенефіціаром радіо «Вєсті».

Про це в ефірі Еспресо.TV заявила заступник голови Нацради Уляна Фещук.

«Крім того аналізу, який ми зробили всередині Нацради, ми ще звернулися до СБУ з тим, щоб вони підтвердили якусь інформацію щодо того, хто є кінцевим бенефіціарним власником радіо «Вєсті», - заявила Фещук.

За її словами, ЗМІ, зокрема Інститут Медіа Права зробив велике дослідження щодо того, хто є кінцевим бенефіціаром радіо «Вєсті» і ним виявився колишній міністр доходів і зборів в уряді Миколи Азарова - Олександр Клименко.

Фещук уточнила, що чітких доказів того, що Клименко є кінцевим бенефіціаром радіо «Вєсті», немає, тому регулятор звернувся до Служби безпеки для підтвердження чи спростування цього припущення.

Раніше повідомлялося, що радіо «Вєсті» не отримає ліцензію, поки Нацрада не встановить його реальних власників.