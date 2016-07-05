Нацрада дозволила «Українському радіо» мовити на окупованому Донбасі

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За приблизними розрахунками, технічно запустити мовлення можна буде за три місяці

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО з використанням радіочастоти 873 кГц у місті Часів Яр Донецької області Національній телекомпанії України.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Згідно з повідомленням, на зазначеній території розповсюджуватимуться передачі першої програми «Українського радіо».

За словами члена Національної ради Сергія Костинського, теоретичні розрахунки показують, що при потужності 50 кВт у денний час мовленням «Українського радіо» будуть охоплені підконтрольні Україні території – Костянтинівка, Краматорськ, Димитрів, Артемівськ, Лисичанськ, і більша частина окупованих територій, у тому числі міста Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торець, Шахтарськ, Торез, Єнакієве, Дебальцеве, Брянка, Алчевськ.

Також зазначається, що у нічний час покриття сигналом буде значно кращим — він охопить усі окуповані райони Донецької і Луганської областей.

За словами Костинського, наразі ведуться роботи Концерном РРТ щодо зміни конструкції антени, яка передаватиме сигнал, вирішується питання із передавачем.

Згідно з повідомленням, за приблизними розрахунками, технічно запустити мовлення можна буде за три місяці.

«Таким чином, мешканці підконтрольних та окупованих територій зможуть слухати інформаційні програми «Українського радіо», а також передачі, створені спільно з «Голосом Донбасу», «Радіо Свобода», які адаптовані для мешканців окупованих районів Донецької і Луганської областей», — йдеться у повідомленні.