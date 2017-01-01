Нацрада оштрафувала ще одного провайдера, який «крутив» заборонені російські телеканали

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Провайдера покарали за трансляцію 15-ти російських телеканалів, заборонених на території України

Штраф становить 4 тис. грн – 25% від розміру ліцензійного збору

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 30 березня призначила штраф провайдеру програмної послуги приватному підприємству «Торнадо» – кабельній мережі, що працює в Генічеську Херсонської області.

Провайдера покарали за трансляцію 15-ти російських телеканалів, заборонених на території України.

Це канали «Шансон-ТВ», «СТС», «ТВ 3», «360°», «МИР», «Москва Доверие», «ТНТ», «Матч», «Родное кино», «Наше новое кино», «Че», «Петербург 5», «Домашний», «Карусель», «Русский роман».

Штраф становить 4 тис. грн – 25% від розміру ліцензійного збору.

Як зазначалося на засіданні, представник Нацради в Херсонській області вже повідомив про факт порушення регіональну СБУ. За місяць Нацрада проведе додатковий моніторинг провайдера.

«Генічеськ – одна з крайніх точок Херсонської області, на півдні якої зафіксовано навіть, що газети публікують програми передач російських телеканалів. І це викликає велике занепокоєння щодо діяльності таких провайдерів», – сказав член Національної ради Сергій Костинський.

Нагадаємо, за ретрансляцію Раша-ТБ раніше оштрафували провайдера з м. Ізмаїл на Одещині.