Нацрада призначила позапланові перевірки на телеканалах групи «Інтер»

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Телеканали Inter Media Group

Зафіксовано недотримання телеканалами закону «Про телебачення і радіомовлення»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 13 квітня призначила позапланові перевірки компаніям ПрАТ «Телеканал «Інтер», ТОВ «Телестудія «Служба інформації», ТОВ «ТРК «Музика ТВ» і ТОВ «ТРК «Кіно ТВ», які входять в Inter Media Group. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва), нагадають у Нацраді.

«Так, моніторингом зафіксовано, що на каналі «Інтер» частка передач європейського виробництва, а також США та Канади, становила 57%; на каналі НТН цей показник також становив 57%, а частка передач українського виробництва - 32%; на каналі «ПІКСЕЛЬ TV» частка передач українського виробництва становила 25%; на каналі «Ентер-фільм» частка передач європейського виробництва, а також США і Канади становила 37%, а передач українського виробництва - 22%», - інформує Нацрада.

Перевірки, які будуть проведені фахівцями регуляторного органу, мають встановити, чи підтвердяться результати моніторингів. Після цього Національна рада ухвалить відповідні рішення.

Нагадаємо, власниками істотної участі телеканалу «Інтер» є Валерій Хорошковський (опосередковано володіє 45% через компанію K. H. Investments), Дмитро Фірташ (36% через компанію Group DF Holdings Limited) і громадянин Кіпру Васула Константиноу (10% через Sky Ventures Limited).