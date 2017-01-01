Нацрада заборонила ретрансляцію ще одного російського телеканалу

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Фото: shepetivka.com.uа (архів) Нацрада додав до переліку три нових іноземних телеканали.

Загалом в країні мовить 161 іноземний телеканал

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заборонила ретрансляцію російського телеканалу з анульованою латвійської ліцензією Multimania TV, повідомляє «Кореспондент».

Телеканал Multimania TV був раніше включений до «Переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції в мережах провайдерів в Україні» як такий, що має юрисдикцію Латвії. Але Нацрада в його ефірі зафіксувала розміщення комерційної реклами, а також з'ясував, що канал уже не має латвійської ліцензії з листопада 2016 року.

На сайті телеканалу Multimania TV є тільки інформація про ліцензії Роскомнадзора.

Крім того, Нацрада додав до переліку три нових іноземних телеканали: Sea TV (мови - російська та англійська), Fight Channel World HD (мова - англійська), Tele 5 (мова - польська).

Після внесених змін «Перелік іноземних програм» налічує 161 іноземний телеканал, в тому числі чотири - російські.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацрада проведе конкурс на мовлення в АТО і Криму.